副總統賴清德上週三（7日）確診，8日宣布參選民進黨主席，他則決定委由前文化部長鄭麗君今（14）日上午11時前往黨中央代為登記。賴辦表示，賴清德雖然已經快篩陰，但居於自主管理期間慎重起見，還是決定委由他人代為登記。

民進黨中常會7日決定黨主席補選時程，於本週一到週五登記，下月15日進行黨員投票。任期則至2024年5月20日。賴清德也於隔日宣布參選。不過，由於他7日確診，直到12日晚間24時才解隔。雖然已經快篩陰，但慎重起見，自主管理期間還是委由鄭麗君代為登記。