女星陳立芹外型亮麗，因《麻辣鮮師》布丁妹一角打開知名度，活躍於各大鄉土劇中，後來陳立芹與歌手鄧廣福結婚，擁有一個寶貝女兒，一家三口相當幸福。個性活潑的她，經常在社群上分享日常生活，13日她曬出兒時拍的全家福照，透露老家是空軍基地唯一的民宅，而她母親的美貌也引發網友的關注。

陳立芹透露，她無意間在書櫃找出了一本兒時相簿，並分享了一張幼稚園時拍下的全家福照，當時爸媽帶著她回阿公阿嬤的三合院老宅，而三合院至今依然屹立不搖守護著全家，她吐露「我喜歡老宅，小時候去它就長那樣了，現在還是沒有變，很特別的是，阿公阿嬤家的三合院是在空軍基地裡面唯一的民宅。」

從她曝光的照片中，陳立芹站在阿公身邊，眼神飄到一旁，小小的臉蛋十分清秀可愛，可看出從小就是美人胚子；而她的母親則站在最左側，是個典雅秀麗的高顏值美女，五官也與她十分神似，讓網友們盛讚：「媽媽也太美了」、「你們家根本高顏值」、「媽咪和女兒都是美人欸」、「妳長得很像媽媽」。