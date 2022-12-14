藝人敖犬（莊濠全）出身自棒棒堂男孩，以男團「[email protected]」正式出道。他過往曾被拍到與空服員女友FaFa（發發）甜蜜約會後，越發高調戀愛。此前，還帶著女友一同出席威廉、卓君澤的婚禮，毫不避諱外界目光。昨(13)日，敖犬在社群平台上罕見公開放閃，也曝光女友的面貌，引起粉絲熱議。

日前，敖犬與女友一同開車出遊，其中，女友曬出一張與敖犬緊緊牽手，並寫下：「冷冷的天，還好我有最溫暖的手收。」此外，敖犬更是轉發此則限時動態，更是留下了一個相當可愛的愛心回應，兩人的甜蜜互動亮瞎一眾粉絲的雙眼。

此外，敖犬也罕見曝光女友的容貌。只見他轉發的另一則限時動態中，是發發PO出的男友視角照。並寫下：「給他拍好驚喜，有給我不一樣的感覺，連我不太見人的右臉都拍的好看，很像是電影劇照的感覺。」敖犬也不忘反誇：「隨便拍隨便美。」字句中好似摻了蜜般，充斥著滿滿的粉紅泡泡。

事實上，這段期間，敖犬只要有空便會載發發去桃園工作，她也曬出了凌晨3點多左右，敖犬當專屬司機，載她去上班的畫面，甜喊：「這時間還能一秒跳起來載我上班，是真愛無誤了吧。」字句間相當感謝敖犬的付出。兩人的種種互動，讓不少粉絲們相當興奮的猜測兩人何時會結婚。其實此前敖犬就有被問到何時會公開與女友的婚訊。對此，他表示：「沒有因為好友結婚而因此有壓力，不會特別去想結婚這件事，就一切順其自然。」