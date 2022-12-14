瞄準低溫商機，統一超(2912)7-ELEVEN於12月14日起首度推出熱食自助區「蒸食機」並引進現蒸小點，首波於台北地區超過250間門市販售，CITY PRIMA亦跨界聯名國際精品烈酒品牌，獨家推出「精品微醺酒香拿鐵組合」微醺組合，聯袂搶攻低溫商機，預計帶動相關業績成長3成。

7-ELEVEN觀察到氣溫下降至15度以下，湯品銷售業績可較平時成長2成，除提供多款單人獨享的碗裝微波湯品滿足饕客搭餐需求，看好熱食冒煙商機持續發燒，7-ELEVEN自12月14日起開發全新商品，於熱食自助區「蒸食機」首度引進三款在地街町美味，首波於台北地區超過250間門市販售，提供學生、上班族便利暖食新選擇。

再者，7-ELEVEN以精品聯名、風味聯姻為主題，CITY PRIMA首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，自12月14日起獨家推出「精品微醺酒香拿鐵組合」微醺組合價199元，於超過600間精品咖啡門市販售，預計帶動新一波IG洗版風潮。

台灣7-ELEVEN穩定展店，且雙11、黑五購物節零售消費力道提升，會員經濟等多種策略挹注下，帶動鮮食、飲料、零食等商品結構成長，整體營運穩健向上，統一超11月合併營收248.16億元，月增0.12%，年成長10.07%，創下歷年同月新高；累計前11月合併營收為2642.47億元，年增10.44%。

展望12月，統一超積極掌握歲末節慶送禮及年節商機，預估全年營收將有望創下新高。