阿根廷球星梅西（Lionel Messi）持續上演驚奇，4強賽不畏懼克羅埃西亞的強悍防守，單場貢獻一顆進球及一次助攻，率領阿根廷以3比0大勝克羅埃西亞，相隔8年再次闖進世足冠軍賽，而梅西生涯在世界盃一共打進11顆進球，超越德國球星穆勒（Thomas Müller）登上現役球員進球王。

比賽還沒開打之前，梅西就已經確定追平了一項紀錄，本場是他在世界盃的第25場出賽，與前德國國家隊隊長馬泰斯（Lothar Matthäus）並列賽會第一，若沒有意外，梅西肯定會在這個周日的冠軍賽上打破紀錄。

4 – Lionel Messi has become the first player to both score and assist in four separate World Cup matches (since the 1966 edition). Magical.



2006 vs Serbia

2022 vs Mexico

2022 vs Netherlands

2022 vs Croatia pic.twitter.com/Qsh36wCuCj — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2022

比賽第34分鐘，阿根廷獲得了12碼罰球機會，由梅西主罰踢進他生涯在世界盃的第11球，正式超越「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta），獨居阿根廷世界盃隊史進球王，世界盃生涯8次助攻也追上了馬拉度納（Diego Maradona）。至於穆勒今年在3場世界盃比賽不僅進球、助攻全掛零，德國也以連續2屆提前在小組賽遭淘汰收場。

Lionel Messi announced as man of the match to no great surprise as he leads the #ARG celebrations. Fabulous player. pic.twitter.com/J2wlzerxOK — Henry Winter (@henrywinter) December 13, 2022

此外梅西還送出一記精彩助攻，成為首位在世界盃4度寫下單場有著進球、助攻進帳的比賽，其中有3次分別是在今年面對墨西哥、荷蘭及克羅埃西亞，另外1次則是2006年對陣塞爾維亞。而賽後梅西也獲選為單場最有價值球員，10度獲獎成為史上第1人，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）生涯7次獲單場最有價值球員，荷蘭退役名將「小飛俠」羅本（Arjen Robben）則有6次。