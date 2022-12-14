阿根廷球星梅西（Lionel Messi）持續上演驚奇，4強賽不畏懼克羅埃西亞的強悍防守，單場貢獻一顆進球及一次助攻，率領阿根廷以3比0大勝克羅埃西亞，相隔8年再次闖進世足冠軍賽，而梅西生涯在世界盃一共打進11顆進球，超越德國球星穆勒（Thomas Müller）登上現役球員進球王。
比賽還沒開打之前，梅西就已經確定追平了一項紀錄，本場是他在世界盃的第25場出賽，與前德國國家隊隊長馬泰斯（Lothar Matthäus）並列賽會第一，若沒有意外，梅西肯定會在這個周日的冠軍賽上打破紀錄。
比賽第34分鐘，阿根廷獲得了12碼罰球機會，由梅西主罰踢進他生涯在世界盃的第11球，正式超越「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta），獨居阿根廷世界盃隊史進球王，世界盃生涯8次助攻也追上了馬拉度納（Diego Maradona）。至於穆勒今年在3場世界盃比賽不僅進球、助攻全掛零，德國也以連續2屆提前在小組賽遭淘汰收場。
此外梅西還送出一記精彩助攻，成為首位在世界盃4度寫下單場有著進球、助攻進帳的比賽，其中有3次分別是在今年面對墨西哥、荷蘭及克羅埃西亞，另外1次則是2006年對陣塞爾維亞。而賽後梅西也獲選為單場最有價值球員，10度獲獎成為史上第1人，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）生涯7次獲單場最有價值球員，荷蘭退役名將「小飛俠」羅本（Arjen Robben）則有6次。
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