台北市第三選區（中山、北松山）立委民進黨候選人吳怡農，參選以來爆出遲到、嗆記者、忘詞、政見發表會上手機響等爭議，引發批評。PTT網友直呼，吳根本是「陳時中2.0」，因為兩人只要面對回答不出的問題，就會開始胡言亂語，差別只在：吳比較年輕帥氣，但皮相看久了也會被看破手腳。

一位網友日前在PTT論壇發表《吳怡農至少比陳時中帥吧》一文，內文指出，雖然吳怡農跟克拉克（指陳時中）一樣有一些奇怪發言，不過吳長相應該狠打陳五條街，光婦女票就多幾倍了。發文網友諷刺道：「感覺農農應該是躺著選，現在一堆人在黑，應該是有個黑農產業鍊。」

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「我一直覺得吳怡農是帥+年輕版的陳時中」、「談外表就對了，其他乏善可陳」、「已經被看破手腳啦」、「看一個人的談吐，就知道他真實程度在哪」。

也有網友認為：「記者聯訪一戳就破」、「從來不覺得他多帥，綠營的包裝還可信嗎？看看林智堅就知道」、「什麼形象與包裝，時中、小智的教訓沒學會嗎？」「兩人確實很像」、「高盛集團回來的，如今的狀態的確令人失望」。