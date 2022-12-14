聯合航空（United Airlines）執行長柯比（Scott Kirby）13日表示，儘管目前自身數據尚未見到經濟倒退跡象，但他們正在為美國經濟明年陷入「輕微」衰退預作準備。

面對同業捷藍航空（JetBlue）與精神航空（Spirit Airlines）下修本季可售座位里程數（ASM）營收預測，柯比周二出席活動時表示，他們並未看到機票預訂放緩跡象。

柯比表示：「如果不看新聞的話，衰退字眼不會出現在我嘴裡。無論如何，我們依然為明年輕微衰退預作準備。」