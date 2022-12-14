抖音、TikTok及小紅書等大陸APP，被數位發展部認定是危害國家資通安全產品，行政院及其所屬部會禁用相關軟體，並將與立法院、司法院、考試院、監察院協調跟進。不過中廣董事長趙少康表示，過去國民黨禁黨外雜誌，結果反而越禁越旺，如今民進黨禁TikTok，一定也會越禁越多人看。

趙少康昨（13）日在臉書表示，剛成立的數位發展部，一年編了200多億元的預算，但不想辦法處理資安、不在籍投票等實質的民生議題，一出手就打TikTok、抖音，接下來各部會還將禁止使用，數位發展部簡直成為「數位箝制部」。

「蔡政府怎麼會怕年輕人怕成這樣？」趙少康質疑，政府先前才企圖推動數位中介法，如今又因不滿TikTok中充斥許多不滿民進黨的言論，竟要直接管制年輕人每天使用的社群軟體，怒批「綠營側翼只敢躲在暗處匿名發動攻擊，不敢現身在TikTok發布影片，只好祭出封鎖令，真是太沒出息」。

趙少康指出，民進黨一直自詡爭取100%的言論自由，但現在卻禁TikTok，還曾指控PTT是認知作戰的溫床，將來臉書、YouTube、IG等軟體是否也會全被禁止？「以前國民黨禁黨外雜誌越禁越旺，現在民進黨禁TikTok，一定也會越禁越多人看！」