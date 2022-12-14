台股今（14日）以14557.56點開出，上漲逾100點，權值股台積電小漲4.5元，觸及476元，昨因延票風暴慘吞跌停的自行車龍頭巨大，今早盤翻紅小漲4.5元，觸及210.5元。

聯準會將在周四公布最新利率決策，且周三公布的11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於市場預期的7.3%，且較前值7.7%大幅回落，刺激美股一度大漲700點。

終場美股四大指數漲幅略微收斂，道瓊漲103.60點（或0.30%）至34108.64點，那斯達克指數勁揚113.08點（或1.01%）至11256.81點，標普500指數漲29.09點（或0.73%）至4019.65點，費城半導體指數漲42.32點（或1.52%）至2821.53點。

台股13日下跌89.63點，收在14522.96點，成交值為1885.89億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超122.82億。自營商賣超23.24億，投信買超2.91億，外資及陸資賣超102.49億。

自行車龍頭巨大無預警要求供應商延長票期45天，引發市場震撼，儘管公司多次強調資金無虞，但投資人信心已經出現崩潰，13日盤中一度慘摔至跌停，終場獲下跌超過8%，單日市值蒸發70億元。