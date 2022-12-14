雲林一名羅姓人妻今年與同事一同去唱KTV，席間眾人玩嗨，人妻竟與許姓男同事在包廂內激情擁吻與愛撫，雙雙被羅夫告上法院求償。一審判2人須連帶賠償4萬6400元，案經上訴被駁回定讞。

判決書指出，羅夫主張，與羅女於2019年間結婚，婚後共同居住在雲林，感情融洽，豈料，羅女今年4月間與同事一同聚餐，前往KTV續攤時，羅女竟與許姓男同事在包廂內激吻與愛撫，事後還互傳訊息寫道，「來啦直接約下一次」、「多P要找誰」、「小棒棒可滿足不了我」、「我喜歡被男人玩」、「但你是人妻啊」、「但那也只是個身分而已，出來玩大家都是單身的」等語，讓羅夫看了氣炸，憤而控告2人侵害配偶權，求償40萬元撫慰金。

對此，羅女辯稱，她為香港人，與丈夫透過網路聊天認識，當時為愛義無反顧退學嫁來台灣，但兩人經濟狀況皆不穩，她身處異鄉又無其他朋友，唯一樂趣就是跟同事練肖威（台語，意旨開玩笑），與許男的對話只是互相調侃。

一審審理時，法官認為羅女與許男的對話除了談及先前牽手、接吻的個人感受外，還進一步談及性交、性器官與性經驗等煽情挑動的內容，2人互動明顯超越一般正常人社交分際，足以干擾羅夫婚姻幸福美滿，故不採信羅女辯詞，酌情後判2人應連帶賠償4萬6400元。案經上訴被駁回，全案定讞。