台北市中山區某知名禮服酒店爆發酒女偷拍風波。一名曾姓酒女陪何姓女同事上廁所時，故意用手路錄下何女酒醉如廁畫面，事後還傳給其餘同事觀看，何女經同事告知後大怒，立刻前往警局提告，北院審理後，認為曾女無故偷拍他人如廁並將影片供他人瀏覽，判曾女拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。
根據判決書，曾女與何女兩人為台北市中山區某家相當知名的「禮服酒店」小姐，民國110年12月間，兩人共同上班時，何女在店內上廁所，曾女竟尾隨何女進入，並拍攝何女如廁畫面。
事後曾女將影片傳送給多名同事，何女經同事告知後，崩潰提告。曾女在問訊時坦承偷拍並外傳給同事觀賞，檢方認定曾女犯妨害秘罪，將她起訴。
法官審酌，曾女罔顧對他人隱私權之尊重，任意以錄影方式竊錄何女如廁之非公開活動及身體隱私部位，對何女身心造成傷害，考量曾女坦承犯行，但是卻尚未與何女達成和解或取得其諒解，判曾女拘役40日，得易科罰金4萬元，手機沒收。可上訴。
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