肝膽腸胃專科醫師吳文傑在臉書分享，最近有位患者來看病，自稱可能有胃食道逆流，但做胃鏡檢查時，發現有一條米白色的蟲子正蓄勢待發地要鑽入血管裡，詢問患者才知，他非常喜歡吃生魚片；不少人看完照片後嚇歪直呼，再也不吃生魚片了。

吳文傑昨天在臉書上分享，一位患者近日感到不舒服，本以為是胃食道逆流，檢查後卻發現是胃裡面有一條活跳跳的蟲，從照片中可見，這條米白色的蟲子的尺寸不小，且蟲的頭部埋在胃裡，像是等著要鑽進血管中。

吳文傑表示，詢問患者以後，對方坦言很愛吃生魚片，上周才去一間高級餐廳用餐，推估可能是水汙染或生食的海鮮裡有寄生蟲；吳文傑直呼，這條蟲子能抵擋胃酸那麼多天，真的很厲害，不過，由於他本身不是寄生蟲專家，醫院也沒有殺蟲藥，因此只能安排患者轉院接受治療。

吳文傑說，吃海鮮還是要煮熟比較好，因為除了稍早遇到的這位患者，晚上又有另一個患者吃完生魚片後肚子痛。吳文傑分享，他本身吃半生食的海鮮後也會拉肚子，但改吃煮熟的海鮮就很少拉肚子，不過也不是熟食就最安全，因為熟食放久了，裡面的細菌量也要注意。

白色寄生蟲的恐怖照片讓大批網友嚇傻，「睡前看到，突然覺得可怕」、「我以後再也不吃生魚片了」、「完了我之前超愛吃生魚片」、「好恐怖，還好我不吃沒煮熟的食物」、「完了完了完了，真的芭比Q了。愛吃生魚片」、「根本是年度最驚悚片」。

另外也有網友說「吃生魚片要沾哇沙米殺菌！」但其實這樣的說法根本是無稽之談，吳文傑也留言闢謠，生魚片沾哇沙米一起吃，應該是壯膽的功能而已，他本身也常用這個方法來壯膽，但能不能殺菌並沒有根據。