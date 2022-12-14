知名網紅「小玉」朱玉宸與其助理莊炘睿，日前利用人工智慧深偽技術（Deepfake）將119名被害人臉部合成製成色情影片並公開在網路上，受害人包含藝人、政界人士及網紅，像是立法委員高嘉瑜、高雄市議員黃捷，以及網紅鄭家純、脫口秀演員龍龍等人。近期新北地方法院判賠結果出爐，他將判賠高雄市議員黃捷及空姐等被害者每人各新台幣100萬元，而龍龍得知消息後也出面回應了。

近日新北地方法院針對「小玉換臉賣謎片」一案，公布了判決結果。在民事部分因多人分別求償，新北院分別審理，而高雄市議員黃捷及空姊等5名求償的部分已出爐，小玉判賠新台幣100萬元。而同樣是受害者的龍龍，根據《三立新聞網》的報導，被問及此事時僅低調表示「當初律師只處理刑事的部分，希望案情可以被釐清。民事訴訟以及賠償的部分目前並沒有進行喔！」其他細節不願多談。

事實上，龍龍發現自己的臉被換成了AV女優時，曾開玩笑地自嘲「其他被換臉的女主角身材那麼好，蛤？怎麼名單會有我，我不知道是不是要開心，當下還是覺得生氣，用這樣方向去盈利真的很不可思議，如果有人真的相信的話，我也不知道要講什麼，好吧！你開心嗎？晚上有愉悅到嗎？有的話，那我功成身退」，對於變臉事件起初並不以為意，但後來發現影片很難在網路上全部刪除後，開始感到受傷也對於感情出現陰影，擔心將來若交了男友，會因此出現問題。

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