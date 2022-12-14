財政部表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，且考量明(112)年農曆春節假期為明年1月20日至1月29日，為便利民眾提領退稅，110年度綜合所得稅(綜所稅)結算申報第3批退稅案件，退稅日期由原訂明年1月18日提前至今(111)年12月30日核退，以協助民眾於疫情期間靈活運用資金。

財政部說明，110年度綜所稅結算申報第3批退稅案件，包含逾申報期間遞(寄)送二維條碼、人工申報書或稅額試算退稅確認申報書之申報退稅案件，或屬自行繳納、不繳不退申報案件，經國稅局核定為退稅案件。根據財政部財政資訊中心交查初步統計，該批退稅件數約7.8萬件，金額約新台幣7.8億元。

財政部呼籲，民眾每年於綜所稅申報期間在家使用手機、平板或電腦進行網路報稅，既便利又兼具防疫，還能適用7月底第1批退稅，想要儘早領到退稅款的民眾，可以多加利用。另詐騙集團冒用稽徵機關名義以退稅為由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款之事件頻傳，財政部特別提醒民眾，稽徵機關不會以電話通知退稅或要求確認存款帳戶餘額。