香港混血女星裕美（和田裕美）外型甜美的她，先前因參加歌唱選秀節目出道，從小與母親相依為命的她，自12歲之後就與父親失聯，近日她在社群媒體上張貼尋父啟示，沒想到短短五個小時已經有突破性的進展。

裕美12日在IG發出「尋父啟示」公開父親的名字、身高、出生地，更曬出她3歲5個月時，一家三口在機場酒店吃晚飯的合影，以及另一張爸爸穿西裝，站在裕美身後的照片，文中表示已經與對方失聯22年，希望透過網友的力量找到父親。

然而，在她貼文發出短短五小時內，就有網友在推特上找到一名同名同姓的帳號，且頭像是裕美小時候的照片，讓她非常的激動「不知是否真的是我爸爸，現在心情非常滾動」，而目前她也正在與對方聯絡當中，不過有許多網友擔心她受騙，而面對大家的關心她也回應「是的，我正在小心翼翼，又期待」。

事實上，根據《星島日報》報導，裕美雙親離婚多年，最後一次見到父親是她12歲小學六年級在日本讀書時，之後她就隨母親回香港，而裕美過去曾坦言自己「恨過父親」，直到先前到日本拍攝海嘯災後節目，才有了尋父的念頭，其實她去年就已經公開尋父，也曾尋求日本領事館協助，但都沒有消息。