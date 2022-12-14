美國正積極制裁中國半導體產業，最新消息傳出白宮已說服日本及荷蘭，共同對中國半導體進行出口管制，其中荷蘭是設備大廠ASML（艾司摩爾）總部所在地，該公司執行長溫彼得（Peter Wennink）受訪時，質疑美國推動荷蘭也限制對中國出口的新規則是否有意義，並坦言「ASML已經做出犧牲。」

根據《路透》報導，溫彼得接受新鹿特丹商報（NRC Handelsblad）訪問時，提到在美國施加壓力下，荷蘭政府已經限制ASML自2019年以來向中國出口其最先進的光刻機，他說這反而有利於銷售替代技術的美國公司。

溫彼得說，雖然ASML的銷售額中有15%在中國，但美國晶片設備供應商的中國營收比率卻達25%，有時甚至超過30%。

溫彼得透露，美國晶片製造商能夠向中國客戶銷售他們最先進的晶圓，而ASML只能銷售較舊的晶圓製造設備，這似乎是矛盾的。

因為美國施壓，自2019年底以來，艾司摩爾無法向中國廠商包括中芯出口最先進的極紫外光（EUV）微影設備，因為美國和北京的緊張關係日益加劇，美國再度要求其停止向中國出售成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台。