台灣繼今年6月被大陸宣布暫停進口石斑魚後，8月又有上百家食品業產品遭禁入，12月8、9日再有午仔魚等水產品及酒類被暫停輸入，引發外界高度關注。國民黨南投縣長當選人許淑華昨（13）日被問及上任後如何看待兩岸貿易一事，她認為只要對百姓經濟有益，「哪裡有市場就銷到哪裡去」。

針對兩岸貿易，許淑華昨接受港媒《中評社》訪問時表示，她上任後哪裡有市場就往哪裡去，南投縣府會主動協助行銷、爭取訂單。許淑華認為，台灣農產品或食品外銷是照顧農民跟廠商最有效的方法之一，對外貿易生變通常不是單方面的問題，她呼籲政府秉持專業性釐清癥結點，主動協助業者度過難關。

大陸上周暫停台灣2400件加工類食品、水產品進口，原因是「未能完成產品註冊」，衛福部、農委會、經濟部等11日聯合召開記者會，指控陸方對我方的詢問仍是「已讀不回」，並提出「陸方應盡速提供審查標準、建立諮詢窗口、停止不公平對待」等三大訴求；國民黨立委賴士葆則點名衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲與財政部長蘇建榮等政務官有失職守，必須下台負責。