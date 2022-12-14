湖西的社區營造工作受到各界肯定，目前湖西鄉的成功村、龍門村、南寮村、紅羅村、湖東村、鼎灣村、菓葉村的社區營造成果豐碩。（張茂雄攝）

文化部辦理第一屆「社區營造獎」，獎勵用心投入社造且具重大貢獻，以創新策略改造社區者，進而引動更多公私部門及青年的共同參與。其中「社造行政獎」團體組由澎湖縣湖西鄉公所獲選，澎湖縣由文化局長洪棟霖、湖西鄉長吳政杰代表領獎，從部長李永得手中親自接下這一殊榮。

即將卸任鄉長職務的吳政杰表示，湖西鄉公所8年前成立社區營造中心，推展鄉內社區營造的工作，長時間以來，他帶著社造幹部及伙伴，不知有多少個晚上在各村的活動中心，進行意見交流與整合的會議，逐漸開發出社區的亮點，大家一步一步走過來，這條路雖辛苦，但能打敗全國資源更多的優秀社造夥伴，脫穎而出獲得文化部第一屆社造行政獎的肯定，所有參與的社區志工的辛苦都值得了。

吳政杰強調，在澎湖社區營造的工作也許不輕鬆，但看到社區一點一滴的成長過程，保證十分光榮與喜悅，也希望澎湖的社區，未來能有更多年輕人投入參與，用感情寫下偏鄉農漁村聚落的老故事，用熱情走社區永續的路。目前湖西鄉的成功村、龍門村、南寮村、紅羅村、湖東村、鼎灣村、菓葉村的社區營造成果豐碩，在公私協力方面都有很高的評價。

文化部表示，本屆「社區營造獎」收到138件績優社造或社會創新團隊報名，由專家學者組成9人評審委員會，經全體委員逐案詳實審閱並進行投票統計後，初審遴選出41件（團體22件、個人19件）入圍者。文化部第一屆社區營造獎「社區營造獎」規劃「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」4大獎項，皆分為團體組及個人組2類。