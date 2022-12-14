謎片導演圤智雨爆料JKF女郎華華和男友私密影片外流後，接著分析為何JKF女郎總出事，更強調還有許多未爆彈未被揭發，稍早他指出影片外流有4種可能，更不諱言指出：「有些人想紅就會自己外流給記者，覺得可以炒一波」。

圤智雨表示近來頻傳私密片外流，主要分四種方式流出，以近兩年掘起的onlyfans最為嚴重，許多網紅以為用付費制賣私密照，宅男粉絲會收藏自己欣賞不會外流，但殊不知早在網路瘋傳，第二種狀況就是前男友外流，即便當場要求刪除，還是有各種方式可救回，另一種就是簽了不可外流條款就以為沒事，但有心要外流是不會理會條款，讓他無奈表示：「賺個私拍一萬多塊就讓幾百多張照外流，四點全露，划算嗎」。

最後一種狀況則是自己外流，圤智雨指出有些人想紅就會外流給記者，覺得可以炒一波，但成功率不高啦，接著加碼爆料：「別再問我這幾天外流的女生還有沒有其他外流照了，谷歌很方便，自己找，其中胸最大那個，業內蔣姓經紀也有她的私拍影片喔」。

圤智雨先前指出「為什麼JKF女郎總出事」，剖析主因是加入門檻低，加上女郎們偏蠢，更揚言「現在看到的出事女生們只不過是冰山一角」，接著揭發還有7大未爆事件，包括重複包養、當某當紅網紅的小三、不雅片又外流、詐騙、仙人又跳、毒品相關及教唆打人等，此舉讓JKF怒發聲明要求圤智雨撤文公開道歉，否則將進行法律追訴。