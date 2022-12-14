2022台北馬拉松 警公布交管措施。（警方提供）

「2022台北馬拉松」將於18日（周日）盛大展開，預計將有2萬8000人參加，北市警方14日公布相關交通管制措施，呼籲用路人配合警方疏導，避開管制路段利用替代道路，以維交通順暢、安全。

警方指出，管制時間從18日清晨5時起，至下午3時為止，全馬、半馬組將於6時30分起自「市民廣場」起跑，終點為台北市立田徑場。沿線行經市府路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東(西)路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南(北)路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、麥帥一橋、塔悠路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。

為維護交通秩序與活動安全，北市警方將沿路實施交通管制，賽道禁止人、車（含自行車）通行，活動期間，管制道路範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站（https://www.pto.gov.taipei/News_Content.aspx?n=D065CCB1467288C8&sms=72544237BBE4C5F6&s=F8818BE6F86901B4）查詢相關資訊。

相關管制包括：

一、欲穿越仁愛路往北車輛：

（一）汽車：改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行。

（二）機車：改道基隆路地下道往北續行。

二、欲穿越仁愛路往南車輛：

（一）汽車：改道長安東路匝道上建國高架道或忠孝東路車行地下道

左轉中華路往南續行。

（二）機車：改道忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。

三、欲穿越中山南(北)路往東車輛：

（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或至士林區行駛 新生高架道往南下匝道往東續行。

（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或由民族西路左轉中山北路調撥車道往東續行。

四、欲穿越中山南(北)路往西車輛：

（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或新生高架道至

中山北路，接劍潭路左轉承德路後往西續行。

（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或民族東路接中山北路，至中山橋下迴轉道迴轉後往西續行。

五、欲穿越愛國西路往北車輛：改道中華路往北續行。

六、欲穿越忠孝西路往南車輛：改道中華路往南續行。

七、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。

八、麥帥一橋往市區車輛：改道成功橋、民權大橋往西續行。

九、麥帥二橋往內湖方向：改道八德路四段、成功橋往東續行。

十、欲穿越南京東路往北車輛：改道敦化北路(快車道)、復興北路或至內湖區接民權大橋往北續行。

十一、欲穿越南京東路往南車輛：改道敦化北路、復興北路往南續行。

十二、欲穿越南京東路往東(西)車輛：改道八德路、市民大道、民生東路或民權東路往東(西)續行。

十三、環東大道東往西車輛：改道行駛忠孝東路或南港路往西續行。

十四、中正區周邊改道動線：往東至重慶漢口停等，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，往北至忠孝博愛停等，俟跑者通過時開放通行。