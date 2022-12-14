香港女星鄧麗欣和王子（邱勝翊）曾有一段3年戀情，穩定交往3年多，和平分手後她全心投入演藝事業，最近主演電影《飯戲攻心》在創下香港史上港產片喜劇票房冠軍。近日鄧麗欣來到台灣拍進行拍攝工作，IG最新動態罕見曬出背部全裸辣照，讓網友大飽眼福。

鄧麗欣自新戲《飯戲攻心》宣傳高峰期結束後，11月底便來到台北工作順便旅遊，最近台北天氣相當濕冷，所以選擇到北投來一趟溫泉之旅。其後她也大方曬出溫泉照，只見照片中的鄧麗欣綁起高馬尾，全裸泡露天溫泉，雙手扶著湯池邊，白皙美背一覽無遺，水下纖細的水蛇腰以及蜜桃臀若隱若現，肌膚更是光滑細緻，搭配上眼前的大片天空，讓許多網友不禁紛紛暴動。

此貼文一出，粉絲瘋讚「美到好像一幅畫」、「做人重要的是正面」、「豁出去」、「轉身看看」、「太犯規啦」、「請華麗轉身」、「要多注意保暖喔」、「姐姐，你犯規啊」、「對面的男孩看過來」

現年39歲的鄧麗欣雖自從與王子分手後尚未傳出新的緋聞，但事業有所重大的進展，近日她所主演的電影最近主演電影《飯戲攻心》在創下香港史上港產片喜劇票房冠軍，票房已經高達7700萬港幣（約台幣3億元），當時為了答謝影迷支持，承諾曬出海邊泳裝照，讓大批粉絲驚呼真是太辣了！