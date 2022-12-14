民進黨在九合一選舉中慘敗，內政部長徐國勇因個人健康因素向蘇貞昌提出辭呈，成為蘇貞昌第一位下台的閣員，而部長一職由政務次長花敬群代理；徐國勇未來的動向備受矚目，他近期向友人透露，將會加入律師公會，下周起重返老本行，並稱「總是要生活」。

對於徐國勇的身體狀況，花敬群說，「經過住院調養，以他在短訊上的訊息看起來有康復，但還是有點症狀，他比之前好很多，了解狀況是這樣。」