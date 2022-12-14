據估計，台灣一年就有430萬人因為鼻竇炎就醫，平均每5人就有1人，比例相當高，耳鼻喉科醫師表示，慢性鼻竇炎若長期不治療，罹患鼻咽癌的比率是一般人的5倍以上，曾有一名患者長期鼻竇炎未治療好，某日突然因上排牙齒劇痛，就醫檢查發現已是鼻咽癌3期了。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《健康2.0》節目中表示，鼻竇炎分急、慢性，急性鼻竇炎會造成劇烈頭痛、視覺異常、意識改變；慢性鼻竇炎則會導致鼻塞、鼻涕濃稠倒流、嗅覺異常、臉部或眼睛周圍腫痛；竇性頭痛、口臭、喉嚨痛或咳嗽、疲勞等，「最可怕的是，鼻塞還可能引發鼻咽癌，據研究，慢性鼻竇炎患者罹患鼻咽癌的比率是常人的5倍以上。」

他表示，曾有一名50歲男子要求治療鼻竇炎，細問後才知道，患者的鼻竇炎已經開過刀，但後續未照顧好，導致鼻竇炎仍反覆發作，患者原本想放著不管，未料左邊上排牙齒竟然劇痛到無法咀嚼，因此求診。

吳昭寬表示，由於慢性鼻竇炎很少遇到如此嚴重的症狀，大多是腫脹症狀，不至於這麼痛，因此安排內視鏡，一照發現鼻腔有一大團愛玉般的果凍，好不容易器材突破重圍，卻看到一坨火龍果狀似的物體，切片檢查後竟是鼻咽癌第三期了。

至於鼻咽癌症狀，吳昭寬表示，包括頸部腫塊、單側聽力障礙或閉塞感、痰中帶血絲或鼻涕中含血；還有單邊鼻塞或鼻涕增多、頭痛和臉麻，遠看東西模糊等。