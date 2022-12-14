全新2022 iPad Pro、iPad來了！中華電(2412)宣布，即日起全台指定iPad銷售服務門市及網路門市開賣全新2022 iPad Pro與iPad，搭配指定資費，中華電祭出0元購機，搶啖年底的申辦旺季，盼藉此衝刺出行動用戶。

中華電資費部分，搭全新2022 iPad Pro、iPad配精采5G月繳1,399元(36個月)，全新iPad Pro 11吋5G版(128GB)專案價18,590元，中華電VIP客戶續約購機最高折5000元，只要13,590元即能入手、全新iPad(Wi-Fi) 64GB搭配指定資費，最低0元起，並加碼贈Hami Point最高1500點(1點等於1元)，月繳1,599元以上再獨享「流量轉贈」8GB服務，可自由轉贈親友，滿足影音上傳分享需求。

全新iPad Pro搭載超強M2晶片，功能更多元、強大；全新iPad採全螢幕設計，搭載A14仿生晶片並擁有藍色、粉紅色、黃色與銀色供選擇。兩款皆支援5G行動網路與Wi-Fi 6E或Wi-Fi 6，連線速度更快。