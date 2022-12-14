一名男網友表示，昨晚間發現某間全家貼了一張A4大小的公告，晚班店員寫道，因大夜晚班翹班，導致沒人接班，但明天學校要考試，無法接著替大夜代班，且自己也沒有義務，貼文引發逾9千名網友朝聖，不少人大讚全家晚班的態度正確，「這小孩以後不得了」。

原PO昨（13）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間全家門市的自動門緊閉，玻璃門上還貼了一張A4大小的公告，內容寫「因大夜翹班，我明天學校要考試，不可能幫他上班，也沒有義務幫他，請大家體諒！謝謝」。

圖文曝光僅7小時，吸引逾9千名網友按讚、留言，「都是辛苦人家的孩子，加油啊」、「考試真的重要，這小孩以後不得了」、「自己的班自己上，不要影響別人」、「非常好，個人造業個人擔」、「態度正確，憑什麼他拉的屎，不自己擦，別妄想幫他擦，幾歲了」、「這孩子正確的」、「這心態很可以啊！要繼續保持，將來出社會才不會被老鳥莫名壓榨」。

留言中也有不少人說門市有突發狀況，店長就要承擔，「這時店長不就是要自己下來扛嗎？」、「店長該出來扛了吧？」、「會不會店長就是那個大夜班？」、「總公司知道的話可能會罰錢」。