桃園市龜山警分局日前接獲線報，又有假求職控制民眾人蛇販運犯罪集團，警方組成專案小組偵辦，13日前往查緝，因許姓主嫌等人衝撞警車逃逸，警方還開6槍，順利逮捕8人到案，其中救出3名受害者。

警方表示，執行警政署「清源2.0專案工作計畫」，接獲線報有歹徒利用假求職控制被害人自由後，轉售詐騙集團從事詐騙工作等情，旋即成立專案小組並申請桃園市保安警察大隊特殊任務警力支援。

警方又說，該人蛇販運犯罪集團係以許姓男子為首，以假求職真詐騙方式，先於網路上刊登應徵高月薪工作，誘騙民眾13日專程由中南部搭車至北部應聘工作，隨即加以控制行動，並以每名新台幣100萬元之代價，預備轉手販售予其他詐騙集團非法牟利；期間並扣留民眾手機等物禁止對外聯繫，要求民眾不許擅離，甚至以毆打民眾威脅，致民眾心生畏懼不敢逃跑。

專案小組查緝過程中，許男為抗拒警方查緝，竟駕車衝撞警方並開車逃逸，警方對輪胎開6槍，車輛一路逃逸約2公里後，為專案小組順利攔阻。警方逮捕許男等8人，救出羅姓被害人等3人，並查扣作案用之鎮暴槍、瓦斯槍、西瓜刀及被害人存摺等贓證物。

警方詢後依組織犯罪、人口販運、非法拘禁等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，並將報請檢察官指揮持續溯源，打擊人口販運集團。