51歲凍齡美魔女黎姿自從弟弟出車禍後，為了照顧他，因而宣布退出演藝圈。現已是事業有成的CEO。時常在社群平台上分享正能量的她，在昨(13)日於社群平台上曬出一組與家人一同慶祝父親生日的合照，更袒露面對父親的心聲，充斥著滿滿的溫馨氛圍。

可見照片中黎姿伸手環抱年事已高的父親，露出甜美笑容，兩人一同望向鏡頭，眉頭上標誌性的同款粗眉毛讓兩人的神態及五官看起來相當類似。此外，她還配文寫下：「看到爸爸年紀愈來愈年長，頭髮眉毛變白了，眼力和聽力也比不比從前，雖然明白是人生必經的階段，但的確有點感觸。」另外，也回憶起過往種種，指出：「還記得當時年輕壯健的爸爸抱著我去公園玩、帶我出街、拖着我的手過馬路的種種情景，這些全都是我小時候的快樂回憶。」字句中充斥著滿滿的孺慕之情。

此外，黎姿也希望父親能「開心健康過每天，讓做女兒的我來好好孝順你。」而母親以及弟弟黎嬰也一同出鏡。一家幸福的模樣戳到不少粉絲們的淚腺，直呼：「看到窗中倒影你老公的笑容，很替你幸福開心」、「祝福你們一家人永遠健康快樂。」

事實上，黎姿過去在歌曲以及戲劇中都有著不俗的表現，曾在《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》等多部人氣戲劇中擔任主演。2008年後宣布退出演藝圈，現在已成為「最美CEO」，撐起照顧一家人的職責。