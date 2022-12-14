美國政府在10月初宣布對大陸晶片業實施嚴格出口管制措施，禁止未經許可的公民、組織與企業協助大陸研發或生產先進半導體，並積極拉攏日本、荷蘭及南韓加入制裁，大陸國務委員兼外長王毅與南韓外長樸振視訊會晤時，敦促南韓應該要公開反對出口管制政策，並強調這是來自美方的霸凌，更是違法全球化的行動。

南華早報報導，疫情期間歷經供應鏈危機後，美國為了強化當地製造業與半導體產業發展，先是推動晶片法案補助在美生產半導體的廠商，隨後又簽署降低通膨法案，以降通膨為名，補助在美生產電動車的企業，促使工廠回流美國創造就業機會，並削弱其他國家在新興產業的競爭力。

此事引發歐盟、大陸、南韓及非洲等國的抗議，但美國並沒有讓步的跡象，大陸則已經向WTO提起訴訟，抗議美國的出口管制措施，王毅表示，「所有國家都應該要站出來抵制這種逆全球化的思想與霸凌，共同維護與實踐多邊主義的價值。」

樸振則回應，南韓願意與大陸一起加強最高層級的溝通與交流，同時深化經貿合作關係，推動兩國在互相尊重、互惠互利的基礎上向前邁進。

美國積極遊說荷蘭、日本及南韓加入制裁，其中日本官方已經宣布要對大陸晶片業實施出口管制措施，荷蘭方面並未有明確回覆，但外媒披露，可能在未來幾周宣布禁止14奈米或更先進的晶片設備銷往大陸。