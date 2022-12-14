周二美股溫和上漲，最新公布的消費者物價漲幅小於預期，提振了聯準會可能很快放緩升息步伐的樂觀情緒，但央行有可能保持激進立場的疑慮仍然存在。

標普500指數早盤一度大漲2.76% 並站上3個月新高，道瓊指數一度漲逾700點或逾2%，那斯達克指數曾飆升近4%。受到汽油和二手車價格下滑帶動，美國11月消費者物價與10月相比幾乎沒有上漲，而年通膨率來到7.1%，更創下近一年來新低。

但隨後美股漲幅逐漸收斂，主要指數失守盤中高點。投資人正屏息等待聯準會在周三會後發布的利率決議。市場普遍預期美國央行這次將升息50個基點，較前4次的升息75個基點略為縮減力道。

對聯準會將放緩升息幅度和速度的預期升高，使美國公債殖利率大跌，亦提振對利率敏感的族群。標普500成長股指數勁揚1.18%。標普500房地產股指數大漲2.04%，創下兩周來最大單日漲幅，盤中一度站上近3個月來新高，在11大類股中表現最佳。

能源股延續前一日的氣勢，終場收漲1.77%，漲幅排名第二。通膨數據小於預期使美元走低並提振原油價格。

今年來因通膨與利率攀升受到重創的科技股走高，重量級成長型股票表現亮眼。

聯邦基金期貨價格顯示聯準會本周升息50個基點的可能性較大，並可能在2023年頭兩次會議各升息幅度更小的25個基點，然後3月在5%前停下升息腳步。

★主要指數

道瓊指數漲103.60點或0.30%，收34,108.64點。

標普500指數漲29.09點或0.73%，收4,019.65點。

那斯達克指數上漲113.08點或1.01%，收11,256.81點。

費城半導體指數漲42.32點或1.52%，收2,821.53點。

★消息

美國勞工部周二公布，11月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%、年漲7.1% ，月漲幅創下3個月新低，而年通膨率連續第5月下滑並創下去年12月以來新低。經濟學家預期為月漲0.3%、年漲7.3%。排除波動較大的食品與能源價格，11月核心CPI月漲0.2%、年漲6%，亦低於經濟學家預估的月漲0.3%、年漲6.1%。

在11月CPI報告出爐後，美國債息走低，10年期公債殖利率尾盤跌 9.2個基點，報3.519%，盤中最低觸及3.421%。30年期債息跌3.2個基點，報3.544%。對利率預期更為敏感的2年期債息大跌16.4個基點，報4.239%。

投資人認為美國通膨已經到頂，美元指數大跌近1%，在過去3個月來已下跌逾5%。本周將迎來「超級央行周」，市場普遍預期聯準會、英國央行和歐洲央行本月會議都將升息50個基點，較先前升息75個基點的力道放緩。

油價連漲第二天，並創下逾一個月來最大單日漲幅。紐約期油漲2.22美元或3.03%，收在每桶75.39美元。布蘭特期油漲2.69美元或3.45%，收在每桶80.68美元。(2-1)