★分析

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示，雖然聯準會開會時發布的通膨數據略為好轉，但我們仍然不確定聯準會是否會升息50個基點、是否會提高最終利率，因此，我們迅速轉向對明天央行會議的「觀望」模式。

摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner表示，現在他認為聯準會的升息幅度會更小，在明年2月初的會議可能升息25個基點，而3月會議將不會再進一步提高利率，他並維持聯邦基金利率在升至4.625%到頂的預期不變。

Albion Financial Group投資長Jason Ware表示，CPI數據再次低於預期，也接連幾個月下滑，讓美股盤初為之一振，但盤初一跳漲，投資人就會重新估價。一旦投資人意識到聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）明天可能給今天的漲勢大潑冷水，就可能讓市場失去一些動能。

巴克萊銀行美國股票策略主管Venu Krishna表示，今天的CPI數據更為好轉，但需要持續下去。我們能否真的達到聯準會設定的2%通膨目標還是一個大問號。也許我們生活在一個通膨更高的世界，這意味著利率會更高，而本益比肯定會更低。

★類股

標普500指數11大類股普遍收高，僅必需消費類股跌0.17%。房地產股漲2.04%，漲幅最大；其次為能源股漲1.77%，通訊服務類股漲1.70%。科技股亦漲逾1%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲1.72%，收在6,911.42點。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收黑，終場下挫4.09%。蘋果漲0.68%，微軟漲1.75%，亞馬遜漲2.14%，Alphabet漲2.49%，Meta漲4.74%，網飛漲1.64%。

道瓊指數成分股方面，雪佛龍（Chevron）漲2.23%，表現最佳；其次為Salesforce Inc漲1.89%。安進（Amgen）跌1.63%，跌幅最大。

主要晶片股普遍上漲，僅美光跌0.20%。輝達漲3.06%，應用材料漲2.29%，高通漲1.88%，超微漲1.39%，恩智浦漲0.72%，英特爾漲0.14%，德州儀器漲0.01%。

★焦點股

特斯拉跌4.09%，收在160.95美元，延續前一日重挫6.3%的低迷走勢。彭博社報導，該電動車大廠位於上海的超級工廠最快本周一起縮短輪班工時，且由於生產線升級和需求下滑，上海廠將自本月底開始分階段停產，而這項項措施最長可能持續到明年1月。《富比世》雜誌指出，周一特斯拉股價跌至逾兩年新低，使執行長馬斯克再度將全球首富寶座拱手讓給法國精品巨擘LVMH董事長暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

莫德納（Moderna Inc）飆漲19.63%，默克（Merck）漲1.78%。研究結果顯示，莫德納的一種實驗性黑色素瘤疫苗如果與默克的癌症藥物Keytruda合併使用，則皮膚癌復發或導致死亡的風險比單獨使用Keytruda降低逾4成。

Pinterest大漲11.90%，投銀Piper Sandler將該社群媒體平台的股票評級從「中性」調升至「加碼」。

甲骨文收跌0.89%，受惠於雲端基礎設施事業大幅成長，該軟體大廠上季營收與獲利表現意外強勁，惟獲利展望不如市場預期。

聯合航空大跌近7%，波音漲0.46%。媒體報導，聯合航空將採購至少100架波音787夢幻客機來汰換燃油效率較差的飛機，預計在2024年至2032年之間交機。

亞馬遜上漲2.14%，Meta漲4.74%，高盛點名該兩家公司為其2023年的首選股。

★台股ADR

台積電ADR漲0.10%，收80.51美元，換算台股價格為494.72元。

聯電ADR漲1.11%，收7.29美元，換算台股價格為44.8元。

日月光ADR跌2.07%，收6.62美元，換算台股價格為101.7元。

中華電信ADR漲0.22%，收36.42美元，換算台股價格為111.9元。(2-2)