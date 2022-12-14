日本央行14日表示，受到成本還是在高檔徘徊，加上全球需求趨緩所致，日本製造業本季信心受創。不過，服務業卻是樂觀以待。

日本12月大型製造業者整體信心，從上一季9月的正8，小降至正7，而市場預估值為正6。不過，此指數已經連續4季走滑，並也是2021年3月以來，最差第4季表現。

另一方面，日本大型非製造業的信心，卻從正14升至正19，優於市場預期正17。但與製造業一樣，對明年第1季的看法都是比較保守，甚至可能還會更加惡化。

根據這份日本特有的短觀景氣季報，當地服務業與製造業是截然不同的經營心情。這也讓日本央行在審核政策利率時，添加不少難度，尤其是日本11月核心通膨已飆至3.6%並創40年新高，連續7個月都是在官方目標價2%以上。

不斷增加的購物與進料成本，對日本企業以及家庭都造成各種壓力，更是讓當地經濟在上季意外萎縮0.8%主因之一。專家學者預估，供應鏈斷鏈問題慢慢有解，加上大幅鬆綁抗疫規定下，日本本季GDP應該可以有期待的空間。