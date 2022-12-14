歐盟成員國談判代表就一項針對烏克蘭的180億歐元（近新台幣5857億元）的宏觀（Marco）財政援助計劃和一項對大型跨國公司實施15%最低公司稅的指令達成了協議，不過仍將凍結歐盟對匈牙利的63億歐元（近新台幣2050億元）的資金。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）13日報導，提供烏克蘭的宏觀財政援助和最低稅率指令都被匈牙利政府擱置，匈牙利政府試圖利用其在這些問題上的否決權，向歐盟施壓，來要求歐盟為匈牙利發放歐盟資金。

Budapest and Brussels reached a deal under which Hungary would end its block on Ukraine aid and the EU would withhold a little less cash than it previously threatened. https://t.co/5LkFii9mp4 — Foreign Policy (@ForeignPolicy) December 14, 2022

在布魯塞爾舉行的會議上，歐盟成員國大使們同意凍結用於匈牙利的63億歐元的歐盟凝聚力基金（EU cohesion funds），但是，他們仍然同意為匈牙利價值幾十億歐元的恢復和復原計劃（經費）放行，不過這筆錢目前暫時還被凍結。

「歐盟成員國承認匈牙利當局所做的工作（改革），但決定這些補救措施並沒有充分解決已確定的違反法治的行為，以及這些行為給聯盟預算帶來的風險，」歐盟成員國談判代表在一份聲明說。

11月時，歐盟執委會提議，為匈牙利提供的75億歐元（近新台幣2440億元），根據歐盟法治機制，歐盟凝聚力資金應繼續凍結。執委會認為，法治和治理標準不夠高，無法確保歐盟的錢不會被濫用。

EU found an antidote to Hungarian blackmailing: Learn and remember. 🇭🇺 withdrew its veto against corporate minimum tax (15%) and Ukrainian financial support. In return, 55% instead of 65% of cohesion funds remain frozen due to rule-of-law conditionality: https://t.co/qycuWwl8YG — René Repasi (@repasi) December 13, 2022

歐盟執委會在上週歐盟成員國部長們要求對此提出最新看法後，也堅持了這一個考量，而在同一次財長會議上，匈牙利使用了他們的否決權，使歐盟對烏克蘭的財政援助受到國際懷疑。

10日（六），其他成員國同意了一種方式，他們可以向烏克蘭提供援助，從而迴避匈牙利的否決。這意味著歐盟很快就可以開始向烏克蘭支付180億歐元（近新台幣5857億元）的宏觀財政援助計劃。這筆錢將由歐盟預算的擔保來支持。

烏克蘭迫切需要這樣的幫助，因為在很大一部分經濟崩潰和戰爭的需要下，政府的財政受到嚴重影響。如果沒有宏觀財政援助，烏克蘭政府將不得不繼續削減公共服務、放緩重建工作或在發行貨幣之間做出決定，從而面臨通貨膨脹失控的風險。

關於企業最低稅率，匈牙利政府也不再使用否決權，來卡住最低公司稅率為15%的指令，歐盟執委會大約在一年前提出了這項指令，以執行一項國際稅收協議，為全球稅收競爭提供一個後盾。

所有歐盟成員國在2021年秋季簽署了該貿易協議，但波蘭和匈牙利試圖在這個文件中使用他們的否決權來確保能夠獲得歐盟的資金。雖然這對波蘭政府來說似乎起了作用，它能夠在今年夏天獲得成員國批准其（波蘭）恢復計劃，但匈牙利政府似乎沒有得到什麼好處。

與歐盟執委會的提議相比，根據成員國之間的協議，匈牙利只獲得了約10億歐元（近新台幣325億元）的歐盟凝聚力基金。

然而，關於企業最低稅的協議仍可能被波蘭政府破壞。根據一位歐盟外交官的說法，波蘭保留了在指令通過書面程序時否決它的權利。

匈牙利政府也面臨著為其國家復蘇計劃開綠燈的時間壓力。如果沒有在年底前獲得批准，歐盟疫情恢復基金（EU’s pandemic recovery fund）中分配給匈牙利的70%的贈款大概就拿不到了。即使週一獲得批准，作為條件，匈牙利也仍需要完成一系列的法治改革。