女星丁文琪於2017年嫁給男星林宥嘉後，便陸續生下1兒1女，並淡出演藝圈在家相夫教子，但她仍經常透過社群媒體與粉絲分享育兒生活，受到眾人喜愛。而一向給人正面形象的她，近日卻罕見的PO文表示「好想逃跑」吸引粉絲們關注。

丁文琪與林宥嘉結婚5年，婚後便經常透過社群媒體分享育兒生活及各種生活好物，使她即使沒再推出音樂作品，IG及臉書追蹤數仍不斷飆升。而一向樂觀的她，日前卻突然發文表示「每週維持2-3次的運動，每月至少一堂花藝課。維持規律其實比想像中的不容易，也算是強迫留點時間給自己。當媽媽真的太難了吧⋯好想逃跑的心情我也是常常有的」罕見地透露育兒的真實心情。不少媽媽粉看到後也紛紛留言「我懂妳，等小孩上幼稚園後的時間，我也要拿來報名運動+有興趣的課程，也算強迫自己」、「當媽媽不容易啊」。

甚至不少粉絲開始幽默點播2012年的歌曲《Runaway Mama》，因歌詞中揭露母親們辛苦又偉大的一面，藉此為她加油打氣「媽媽真的很強大」、「你已經很棒了」、「辛苦了」、「一起為了寶貝們努力」、「但是能同時兼顧照顧小朋友和學插花，是很厲害的事情 我們kiki姐真的很棒啦！！！」、「DJ請下runaway mama」意外引發熱烈討論。