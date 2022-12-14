因嬌小身高主持《食尚玩家》被暱稱為151的38歲藝人林彥君，近年來逐漸淡出演藝圈後，十分熱中於公路車運動，4年前因此在騎車過程中，結緣小7歲韓籍男友，交往2年還在去年一度傳出婚訊，可惜最終因文化差異分手，可喜可賀的是，後來她再度因為騎車迎來愛情，今(14日)爆出她已答應28歲越野車國手江勝山(阿丹)求婚，預計農曆年前完成出嫁。

根據《鏡週刊》報導，林彥君和韓籍男友陷入愛河後，她曾為了經營這段姊弟戀學習韓語，男友也為了她辭掉工作來台灣定居，而且交往2年間，一定現身力挺林彥君所有大小賽事，去年就傳出林彥君已認定男方終生，並砸下2千萬在新北市買下40坪婚房，無奈兩人依舊分手，男方便在去年12月返回南韓。

後來，林彥君恢單後靠著騎車療傷，再藉由熟人介紹，結識江勝山的爸爸江新富擔任教練，因此與有共通嗜好的江勝山開始變熟，今年7月江勝山到加拿大及10月赴韓國參加比賽，林彥君都不惜推掉工作，給予支持鼓勵，如今兩人交往半年多感情穩定，加上江勝山的個性穩重、體貼，深得女方親戚喜愛，因此林彥君決定答應男方求婚，預計在農曆年前嫁作人妻。