技嘉（2376）近期獲外資連續買超，股價同時突破周線和季線，近期法人給予目標價分別為126元及135元。技嘉本周宣布上市搭載新一代結合5奈米與6奈米製程的AMD RDNA．3架構顯示卡，陸續會上市的型號包含AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G、Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G、Radeon RX 7900 XTX 24G、Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G和Radeon RX 7900 XT 20G皆為技嘉新推出的風冷顯示卡。新款顯示卡為全球首款採用AMD先進小晶片設計（chiplet）的遊戲顯示卡，提供卓越效能與頂尖能源效率，讓玩家能以高更新率在4K及以上的解析度運行要求最嚴苛的遊戲。

AORUS是許多鐵粉玩家所追求的頂級電競顯示卡，讓人印象深刻的精緻外觀與優異效能是AORUS給予玩家的堅持。AORUS ELITE顯示卡搭載技嘉經典WINDFORCE風之力散熱系統，結合了3個10公分獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉散熱技術、Vapor Chamber超導熱銅板、高效能純銅熱導管、風扇停轉功能、加大Screen Cooling設計皆為顯示卡帶來更強悍的散熱效果並維持高水準的性能發揮。內建Dual BIOS功能設計能讓使用者享受更安靜的使用體驗，只需切換實體開關就能立即設定無須額外步驟。

經典RGB Halo三環燈為AORUS顯示卡展現出望塵莫及的奢華感，利用視覺暫留的方式呈現出多種與眾不同的獨家燈光效果，細膩多彩光環深受AORUS鐵粉與DIY組裝玩家青睞，被視為RGB燈光最炫最潮的表率，玩家可透過GIGABYTE Control Center (GCC)軟體自訂不同色彩與燈效，打造屬於自己的電競風格。

AORUS ELITE 顯示卡具有航太等級PCB保護膜和ULTRA DURABLE 超耐久認證元件，優異的電源相位設計和精確的電源控制，讓顯示卡具有更低的元件溫度、更少的噪音和更少的信號干擾。透過升級強化的金屬背板結合特殊的結構設計，提供顯示卡更穩固的耐用性，長期使用下不易變形不易彎折以維持更美觀的使用狀態。新型的防彎折支架專為該顯示卡量身定制，防止PCB彎折下垂，提供了更優化的強固效果，並能夠兼顧整體視覺外觀。此外，凡購買AORUS ELITE顯示卡，皆享有長達4年的保固服務，讓使用者能夠安心地沉浸於遊戲或創作之中。

Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G與Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G顯示卡是技嘉經典熱門的系列，講求效能與耐用的穩定性，吸引眾多主流玩家的選購。GAMING OC顯示卡採用技嘉風之力散熱系統搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、Vapor Chamber超導熱銅板直觸GPU導熱、高效能純銅熱導管、風扇停轉功能以及Screen cooling等技術，讓整張顯示卡能夠隨時保持在低溫的工作環境，進而帶來更高與更穩定的產品效能。獨特刀鋒風扇加入奈米石墨烯潤滑油可以延長壽命達2.1倍，達到如滾珠軸承一般的耐用，而且更為安靜。透過實體開關Dual BIOS功能設計能讓使用者享受更安靜的使用體驗。此外，顯示卡還具備RGB燈光，玩家可透過軟體設定色彩與燈效，打造屬於自己的電競風格。 GAMING OC顯卡不僅配備了升級強化金屬背板，也提供量身訂做的新型防彎折支架與ULTRA DURABLE超耐久認證元件，為顯示卡帶來更耐用的結構設計外，也讓顯示卡能在更低的溫度和更高的性能下運作，以達到更穩定平衡的使用。