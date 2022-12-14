歐洲股市周二爬升；稍早公布的資料顯示，美國通膨表現弱於預期，促使市場押注於聯準會將縮減升息規模。

追蹤美國勞動部的資料，周二泛歐Stoxx 600指數收漲5.62點或1.29%，為442.6點，來到近一周新高。美國上個月消費者物價指數(CPI)為年增7.1%，為自2021年12月以來最小的增幅。該份資料也是聯準會周三做出政策決議之前的最後一份重要資料。

交易員紛下調了押注，預期聯準會將升息50基點的機率，從91%躍升至97%；另外他們認為有78.3%的機率歐洲央行會升息50基點。

瑞信資深分析師Ipek Ozkardeskaya說，今天歐洲的走勢主要是由美通膨數據所引發的全球市場樂觀信心所驅動。這將導致美元走弱，歐元和英鎊走強，也應該有助於抑制歐洲通膨。

周二公布的數據顯示，德國11月消費者物價調和指數(HICP)為年增11.3%，表現弱於10月的11.6%。

德國股市上漲1.34%。

Stoxx 600指數所有板塊都上升，對利率敏感的科技股更是領漲3.3%。銀行股上漲1.4%，來到近一周新高。

送餐公司Delivery Hero、地產公司Aroundtown、LEG地產，和醫療公司Grifols皆上漲在5%至9.3%之間。分析師此前認為，這些槓桿化公司會因為升息而面臨借貸成本壓力；然緩升息將帶來壓力釋放。

英美菸草跌1.7%，報3252英鎊；美國高等法院周一駁回該菸草公司的擱置要求，並且為香味的菸草產品的禁令鋪平了道路。

瑞銀將瓦克化學(Wacker Chemie)股票評級從「中性」上調至「買進」，隨後股價升5.3%，報125歐元。

漢莎航空在上調今年獲利預期之後，上漲3.7%，報7.99歐元。