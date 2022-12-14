Intel新平台Eagle Stream搭載DDR5 Long-DIMM將於2023年第1季開始量產，為優群(3217)明年第1季營運帶來支撐，優群表示，雖然因今年第1季基期較高，明年第1季可能略低於今年同期，但2023年可望重返成長軌道，業績有望逐季成長。

受到NB客戶庫存調整及微型沖壓件出貨不如預期影響，優群今年前3季營業淨利為4.07億元，年減28.82%，稅後盈餘為5.16億元，年增6.95%，每股盈餘為5.74元，累計前11月合併營收為24.1億元，年減12.67%。

儘管今年第4季NB出貨量仍是季減，但是優群SO-DIMM經過兩季庫存調整，拉貨動能已開始緩步回升，目前優群DDR5 SO-DIMM出貨量占比約15%，預期今年第4季將提升至15%到20%，在DDR5 SO-DIMM滲透率提升下，產品組合可望逐季改善。

展望明年第1季，雖然NB等客戶拉貨動能平平，且逢農曆年長假，但Eagle Stream搭載的DDR5 Long-DIMM預計2023年第1季開始量產，且DDR5 SO-DIMM出貨量占比可望持續拉升至約20%到25%，為優群營運挹注動能，降低淡季的衝擊。

優群預估，DDR5 SO-DIMM出貨量占比在2023年底將達到約40%目標，由於DDR5初期ASP約為DDR4的兩倍，對優群明年營收及毛利率將有正面助益。

在微型沖壓件部分，由於明年舊案產品設計改回，微型沖壓件案件回歸，優群預期，2023年微型沖壓件至少可以回到2021年水準，加上遞延的新案，2023年微型沖壓件營運樂觀，由於微型沖壓件毛利率是所有產品中最高的，預期對毛利率亦將正向提升。