石油輸出國家組織（OPEC）13日預測，2023年全球石油需求將強勁成長，主因在於中國大陸鬆綁防疫可望帶動經濟反彈。中國嚴格防疫令該國今年石油用量為多年來首見萎縮。
OPEC周二在最新月報裡預估，2023年全球每日石油需求將成長225萬桶或2.3％，與上個月報告預估增幅相同。
OPEC報告中指出，儘管全球經濟存在不確定性，但東歐地緣衝突仍有解決的可能性，加上中國大陸放寬防疫政策，可望為石油需求提振帶來部分動能。
石油輸出國家組織（OPEC）13日預測，2023年全球石油需求將強勁成長，主因在於中國大陸鬆綁防疫可望帶動經濟反彈。中國嚴格防疫令該國今年石油用量為多年來首見萎縮。
OPEC周二在最新月報裡預估，2023年全球每日石油需求將成長225萬桶或2.3％，與上個月報告預估增幅相同。
OPEC報告中指出，儘管全球經濟存在不確定性，但東歐地緣衝突仍有解決的可能性，加上中國大陸放寬防疫政策，可望為石油需求提振帶來部分動能。
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