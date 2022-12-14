威廉與凱特公開今年家庭耶誕卡

就在哈利和梅根重砲追擊，即將播出第二部網飛（Netflix）3集紀錄片前，威廉和凱特公開了今年的耶誕卡，只見上面他們和3名子女和樂融融，滿臉笑容牽手大步向前，為一切批評做了最有力的反擊。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，威爾斯親王夫婦威廉和凱特的耶誕卡早在好幾個月前就選好了，而卡片中仍延續一貫的主題，那就是為快速成長的喬治，夏綠蒂和路易感謝群眾的支持。

而在哈利和梅根的描述下，英國王室受到期望和傳統等沉重壓力的束縛，男性成員迎娶的對象不是真愛，只是「符合模式」的女性。此外，兩人還痛批，要是繼續留在英國，他們將被迫「獻出」兒女，供愛窺探的大眾消費。但諷刺的是，他們在紀錄片中主動秀出了自己的子女。

肯辛頓宮（Kensington Palace）2022年12月13日公開了威廉和凱特與3名子女喬治（左二），夏綠蒂（中）和路易（右二）的合照，這張照片將出現在他們今年的家庭耶誕卡上。（美聯社）

而威廉夫婦印在耶誕卡上的照片，是私下由他們最信任，也最喜愛的攝影師波蒂斯（Matt Porteous）今年稍早在山均漢姆莊園（Sandringham Estate）為他們拍攝的。