藝人林曜晟，藝名博焱，今年5月2日與張姓女子在南港住處居家隔離，凌晨4時許林為了查看張的手機內容，強行抓頭欲以五官特徵解鎖，拉扯中兩人均受傷，林更恫嚇「把你關在更衣間，要耗大家一起耗」，經過2個多小時、上午7點多，張自行就醫並報警，檢察官以兩人驗傷單等證據，認定兩人互毆，依傷害罪起訴2人。

35歲林曜晟曾在八大電視台《終極三國》戲劇扮演張飛，並演出TVBS歡樂台《女力報到》，今年4月底確診，並與張姓同居女友一起隔離，案發當天，林想要查看張女的手機內容，詢問手機密碼遭拒，林為解鎖，拿著張女手機鏡頭照臉，張以雙手遮掩五官，兩人發生拉扯推擠。

張女稱，林當時將她壓在床上，雙腳跨在她身體兩側，又將她雙手壓在臉頰旁，整個人無法掙脫，才會用嘴巴咬傷林的拇指，目的是為了掙脫，保護自己才有的防衛行為。受傷後，張躲進房間內的更衣間，以身體阻擋門板，聽到林恫嚇「不給我手機密碼，我就把你關在更衣間，要耗大家一起耗」。

雙方僵持到早上7時許均已疲累，張女將自己嘴角流血、大腿血跡、衣服沾有血漬拍照，並自行前往醫院就醫，驗傷後提出告訴，林男追到醫院，手持手機對著醫院的隔離區拍照，後來被醫護人員請出隔離區，過程也被張女錄影，並轉傳給胞弟並向媒體爆料指控林打人。

林因暴力毆打張女遭媒體披露，他在臉書上貼出手寫道歉信，並稱「因私事原因與張小姐爭執，不慎發生不愉快，導致我與張小姐雙方都有受傷，對於自己情緒管控失當，深感懊悔」。林男前胸、前臂、背部多處擦傷右拇指撕裂傷。而張女遭拉扯頭髮、掐頸，眼睛嘴角遭毆打，身上10幾處瘀傷。

檢察官考量林、張都承認有動手，依傷害罪起訴2人，另外林控告媒體誹謗部分，因報導基於真實合理確信所為，與公共利益有關，屬於可受公評事項，對於媒體、張女以及張女的胞弟3人均予以不起訴處分。