基隆市長林右昌日前才宣布新建的寵物銀行即將落成，便傳出寵物銀行志工痛批新犬舍缺水等問題，又有民進黨籍市議員表示新犬舍有多項施工缺失；甚至連基隆市長當選人謝國樑都在臉書發文。基隆市政府產業發展處表示，寵物銀行正值新舊犬舍的過度期間，待下周使用執照發下後，便可供水供電，且動保所已提供妥善措施照顧流浪動物。

謝國樑13日在臉書發文，表示看到了寵物銀行志工在臉書發文，指新完工的寵物銀行處於缺水狀況，並擔心近日寒流過境，留置的流浪動物恐有受寒之虞。並表示已透過議長蔡旺璉關心。

民進黨籍基隆市議員張秉鈞也表示，他至寵物銀行勘查，發現現場除缺水缺電外，更有排水設計不良、牆壁漏水、線路雜亂、儲藏室積水、地下水滲漏等工程問題。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，目前寵物銀行新犬舍的工程進度已達99.95％，正在申請使用執照。由於新犬舍的使照與舊犬舍結合，因此必須與舊犬舍的拆除同時進行，新犬舍才能取得使用執照。

至於目前寵物銀行的狀況，在電力部分原規畫在工程期間使用動物醫院電力，因此在電動百葉可用的狀況下，並搭配原有的煤油暖爐，預計在寒流來襲期間，流浪動物無受寒之虞。

在用水方面，原本規畫在工程期間採用山泉水清掃，然因舊犬舍拆除工程進行中，暫無法以原方式供水，對於清掃用水需求，已購買自來水車持續供應，並請直到新犬舍可自來水供應，寵物飲用水部分，則是以購入的礦泉水供應。

另外，在相關工程缺失部分，由於目前該工程還沒到驗收階段，產發處也將會蒐集相關缺失，要求業者在驗收前盡快改善，後續廠商也會提供相關的保固。基隆市政府強調，所有在寵物銀行收容的動物都有受到最好的照顧，目前寵銀仍是工地，考量安全未對外開放，市府將會要求工程如質如期完工，感謝各界對寵物銀行的工程的關心。

基隆市新建的寵物銀行即將完工，目前正處於申請使用執照階段，但動保所強調，在過度期間，動物都受到最好的照顧。（張志康攝）