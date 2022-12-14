交通部規劃「中央促進公共運輸使用方案」，盼提高各縣市的公共運輸使用率，預計明年確定預算並開放地方政府來提案，2024年可開始補助。交通部長王國材說，補助會依地方屬性給予不同協助，希望各縣市提案時可以把整個公共運輸都納入。

王國材說，針對公共運輸補助，會分為通勤型及觀光型的公共運輸補助，因應城市不同特性，有的都會區以通勤為主，有的縣市則以觀光為主。例如地方要納入台灣好行，或是要加開自己的接駁公車，交通部都會給予協助。

王國材表示，期待縣市政府把整個公共運輸都納入，包括台鐵、公路客運等，提案最重要的是說服交通部，該計畫可以提升公共運輸使用度。

王國材指出，目前還不曉得總經費會有多少，預計第1季確定，並開始做系統建置，2024年開始編列預算進行補貼。至於是否維持各縣市最高補助5成，王認為還要看狀況，有些縣市財務狀況較差，或許能增加一點。