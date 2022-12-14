66歲補教名師高國華，和第3任老婆陳子璇於今年情人節宣布離婚，11年婚姻就此走向終點，不過稍早傳出他梅開四度，娶回交往2年多的公務員女友，未料，他得知消息後駁斥此傳聞，強調目前感情狀態單身，與對方只是好朋友關係，如今重心都放在工作上。

根據《鏡週刊》報導，高國華與陳子璇離婚後，感情世界並非孤單一人，先前被拍到與一名女子互動親密，對方身分是一名公務員，也曾返回他的住處，關係不言而喻，如今傳出他梅開四度，女方已經正式升格為高太太，至於女方身家背景，他則是低調不願多談，只希望希望生活低調、平靜過就好，不過不到幾小時，高國華則是親上火線駁斥再婚消息。

根據《三立新聞網》報導，高國華表示身邊確實有女性朋友，不過目前感情狀態單身，對於被媒體點名的「高太太」，他指出對方確實在國家機關上班，但彼此只是好友關係，如今傳出他再婚消息，多少會造成對方困擾，接著再三強調「沒有女友也沒有要再婚」，目前重心都放在線上及到府教學英文，希望媒體不要亂點鴛鴦譜。

高國華先前因為炒股入獄，導致實體補習班全數收攤，事業跌入谷底，如今重拾老本行，為了因應疾情及少子化趨勢，推出線上英文教學課程及「高國華到你家」一對一的高端家教服務，目前教學課程已賣出2萬套，行程更是排到明年6月，事業再次回春。

高國華聲明全文:

補教名師高國華，雖歷經了人生的低潮，談起最愛的英文教學志業，仍自信滿滿，他表示，媽媽今年初以百歲高齡安詳逝世，高國華言談間盡是對於母親的思念，「我去深圳的那二年，最放心不下的就是她老人家，所以毅然決然地離開了高薪的工作回台灣陪伴母親，之前他每天都一定會去陪媽媽、一起吃飯，陪母親聊天！

今年年初歷經喪母之痛之後，他每天早上，都會帶著虔誠的心去他父母的八里山上的墓園向父母請安，風雨無阻，成為他每天的日常，他説：「每天早上去山上，面對前面山下的淡水河，和優美的湖光山色，心情非常的舒坦，一方面去向父母心靈對話，一方面去戶外看看藍天綠地，去吸收墓園旺盛的地氣，去餵餵他養的40多條的錦鯉，讓他的心情獲得了最佳的洗滌！他説：「我每天去山上，都會唱母親最愛的《高山青》，《甜蜜的家庭》給他們聽。」，非常孝順的高國華感嘆道：「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待！」，他奉勸為人子女，父母還健在的時候，一定要及時孝順父母！

高老師每天去山上，在跟父母的心靈對話中，悟出了「君子務本，本立而道生」，在悟道中，高國華將他累積40年的英文所學，錄製了一套英文文法線上課程，從四月初開賣至今，叫好又叫座，四月開賣至今全台已突破2萬套，他的孝心好像冥冥中得到了父母的庇佑！

除了線上英文教學課程，更加碼推出「高國華到你家」一對一的高端英文家教服務，他津津樂道的說：「髙國華到你家」有兩種以涵，一是高老師的文法線上課程到你家」，一是「高老師本人親自到你家」，高老師對於他的一對一價碼非常保密，他津津樂道的說：「沒想到出得起這價錢的高端家長這麼的多，一對一的到府家教服務已經排到了明年的六月。」

問到高國華目前的感情生活，他很低調不願多談，只淡淡的說「現在是低調、平靜過生活就好，做好英文的傳承，是我每天唯一最熱衷想做的事！」

拜疫情跟少子化趨勢，今年高國華開始專攻線上英文文法課程，以前我在台北和新北市有八個分班，一班都四、五百人，每週十一個時段都塞滿了，真的非常累，現在靠這套線上英文文法教學就能幫助到全台灣的學生」，高老師分享：「真正要學好英文最快速的方法，就是要先從文法攻破，文法一學好，聽說讀寫自然都會變好，就像蓋房子的理論，先要挖地基，架鋼樑，修壁面，再去背大量的單字和片語，才會使用在句中，才有意義，英文才會真正的學好！」