台灣光電學術界年度盛事-光電科技研討會暨科技部光電學門研究成果發表會Optics & Photonics Taiwan, International Conference（以下簡稱OPTIC）在後疫情時代吸引全球20多國的國際光電學術界交流，同時頒贈「光電工程獎」，佳世達（2352）董事長陳其宏榮獲本屆光電工程獎肯定。

佳世達是全球前二名的液晶顯示器及投影機製造商，自1984年成立以來，在光電領域從上游零組件、產品設計製造，一直到提供終端消費者創新的光電產品與服務，在培育光電人才、深耕光電技術、建立自主供應鏈與構築產業競爭力，均發揮世界級的影響力。

佳世達在陳其宏的領導下，從醫院手術室到製片剪接室，從家裡書房到公司會議室，都有佳世達設計、製造的產品，還原最真實的色彩、帶給使用者最美麗的感動；佳世達集團成為各式光學產品的人才搖籃，並廣泛布局全球光電專利，扶植與投資光電供應鏈，透過產官學研的多方合作，持續布局前瞻技術和發揮產業影響力，因此獲得今年光電工程獎的榮耀肯定。

中華民國光電學會為獎勵在光電工程相關之學術、工程或管理上有顯著之成就或發明者，或主持光電工程相關機構、主辦光電工程活動，對國家有重大貢獻者，自1995年以來，特設置「光電工程獎」予以肯定。

OPTIC是中華民國光電學會的年度盛事，今年於中央大學舉辦，現場參與者打破歷年新高，合計三天會議吸引高達1,600人、來自世界各地多達20國共同參與，依循國際規範投稿、審查，發表論文數近800篇，促使國際與台灣產學研專家面對面討論光電技術發展主軸與未來趨勢，OPTIC光電年會稱職地扮演了光電研究與產業菁英交流之優質平台。