數發部砸200億做外送平台？ 唐鳳「點麵線」秀政績被譙爆 @ChinaTimes ​

為推廣「臺灣雲市集服務」，數位發展部部長唐鳳日前親訪老牌麵線店做點餐示範，不料引發輿論批評，被民眾質疑亂花稅金，數發部昨（13）日晚間特別對此說明，但國民黨立委洪孟楷從聲明中發現，該服務其實於數發部成立前就已運作，質疑是拿前人數字美化政績，並痛批聲明內容仍在辯解，「比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢」。

洪孟楷今於臉書發文質疑，近期資安問題頻傳，包括國人個資外洩、詐騙橫行、駭客攻擊等，但數發部不但無積極作為，反而發文宣傳民間業者的點餐系統，他批評數發部成立時想做的事很豐滿，但實際作為卻很骨感。

而對於數發部在聲明中強調是要推廣台灣雲市集服務，並拿出「自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲」的數據，洪孟楷指出，數發部111年8月才掛牌，但台灣雲市集在這之前就已運作、由經濟部中小企業處負責，因此有3.7萬家業者使用，跟數發部沒太多直接關係，「拿前人的數字來美化政績，不就更證明有沒有數發部其實差異並不大嗎？」

洪孟楷直言，國人想要看的是，解決問題的能力和決心，蔡政府不知反省、從上到下硬凹成性的態度，也是國人最無法接受的回應，「管你部長想吃什麼麵線！」