代表藍營挑戰高雄市長選舉的國民黨智庫執行長柯志恩，雖然此次落選，但獲得52萬9607票，得票率40.16％，是歷屆高雄市長選戰中第2高票的藍營候選人，其選後動向成為各界關注焦點。柯志恩今（14）日宣布，2024不會選區域立委，更對不分區沒興趣，將全力協助輔選，至於2026年若沒人願意承擔，她將再度出戰高雄市長選舉。

柯志恩今日在網路節目《誰來早餐》談到自己的選後動向，她表示，因為選舉很累，所以無意參加2024立委選舉，並透露藍營有許多人躍躍欲試，而她自己才剛選完市長，一定可以做好輔選工作，希望能夠協助國民黨搶下2至3席的高雄市立委。

針對不分區名單一事，柯志恩指出自己不缺工作，現在也還是大學專任教授，過去這段時間是請假參選，接下來要返回學校，幫助學生完成論文。她提到，雖然很多人認為進入不分區是一個很大的利誘，但對她來說卻完全不構成交換條件，有挑戰性、有意義的事情才會吸引她，從未把進入不分區名單當成未來的選項。

至於2026是否再戰高雄市長，柯志恩則強調，留在高雄的話已經講出去，所以她一定會做，但到2026還有4年，現在討論並不準確。她說，這次之所以這麼晚才決定參選，就是希望有年輕人出來承擔，或許這幾年會有人橫空出世，若對方有意願、大家也認為合適，她絕對樂觀其成，但這次僅用4個月就拚出4成得票率，讓她看到許多高雄人的期待，因此若4年後仍然無人願意承擔，「我想，這一局應該還是由我！」