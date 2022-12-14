中國大陸無預警禁止我國多項食品進口，包括知名糕餅業者佳德鳳梨酥在內等業者指出，遭大陸要求提供「食品成分占比」，涉及營業機密，拒絕再註冊，衛生福利部部長薛瑞元今表示，公布配方佔比有些業者認為是機密，有些認為不是，重點在於，包含該欄位在內，線上和書面申請的必填項目標準不同，台灣被要求全面繳交書面報告，但書面沒有特別註明哪些不必填寫，導致較不容易通過。

中國自2021年4月12日發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界所有輸銷中國大陸的食品生產、加工、貯存企業，自2022年1月1日起，皆須向中國海關總署申請註冊，其中要求要求業者須填寫產品配方與比例。國內包括知名鳳梨酥品牌佳德鳳梨酥在內，因遭大陸要求提交產品配方，涉及商業機密，決定改以台灣為主要市場。

外界質疑，被中方要食品配方，今年3月9日就知道，為何當時衛福部沒有反彈？而31件由食藥署推薦註冊的業者，都已經提供配方給中方了嗎？薛瑞元表示，「反彈聲音很多，都已反應到WTO去了」，至於推薦申請，食藥署只是幫忙核對，註冊時業者提供的是否為中國所需文件。

衛福部長薛瑞元今天強調，中國大陸對於國外的推薦註冊與自行申請註冊的食品，皆可採線上填寫，台灣則被要求只能全數繳交書面資料，而線上的表格，有特別註記那些是必填，書面則沒有註明哪些不必填，也就變成通通都要填，有些業者以為可比照線上填寫，就可能遭退件。

「對部分業者來說，填寫產品配方和比例，是公布了營業機密，但對其他業者來說不是」，薛瑞元表示，這也不是什麼機密，看你怎麼解釋，但對一些業者來說，兩件事是同一件事，目前已請食藥署整理相關註冊表格，近期可對外公布中方要求了那些資料。