桃園市警方及刑事局13日下午破獲人蛇集團，在龜山一處停車場逮獲正準備販賣人口的嫌犯，其中部分嫌犯駕車逃逸，但仍在路口遭警方攔截逮捕。（圖／警方提供）

槍戰影片曝光 警破獲桃園人蛇集團 當街開6槍逮8嫌

桃園市警方及刑事局先前接獲線報，稱有歹徒靠高薪職缺誘騙囚禁民眾並意圖進行人口販運，大批警力13日下午埋伏於桃園一處停車場，經警方開槍壓制，成功逮獲前往交易的許姓嫌犯等8人，並救出3名被害者，全案訊後將依組織犯罪、人口販運、非法拘禁等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。稍早，驚險的警匪槍戰畫面也曝光。

透過畫面可見，大批警力埋伏在桃園一處停車場，見歹徒現身交易後，警持槍及盾牌一擁而上，開槍要求歹徒下車就範，途中歹徒意圖駕車逃離，但警方朝輪胎連開數槍，歹徒開車逃逸2公里後，在一處路邊遭警方制伏。

桃園市龜山本分局指出，本局及刑事警察局第二大隊第一隊執行警政署「清源2.0專案工作計畫」，接獲線報有歹徒利用假求職控制被害人自由後，轉售詐騙集團從事詐騙工作等情，旋即成立專案小組並申請本局保安警察大隊特殊任務警力支援，於13日下午3時許前往龜山區一處停車場，當場查獲許姓嫌犯等8人，成功解救羅姓被害人等3人，並查扣作案用之鎮暴槍、瓦斯槍、西瓜刀及被害人存摺等贓證物。

警方從嫌犯車上扣得西瓜刀與多支手機。（圖／警方提供）

經警方初步調查，該人蛇販運犯罪集團以許姓犯嫌為首，其中共犯更具有幫派組合註記背景，以假求職真詐騙方式，先於網路上刊登應徵高月薪工作，誘騙被害人13日由中南部搭車至北部應聘工作，隨即加以控制行動，並以每名新台幣100萬元之代價，預備轉手販售予其他詐騙集團非法牟利；期間並扣留被害人之手機等物禁止對外聯繫，要求被害人不許擅離，甚至以毆打被害人威脅，致被害人等心生畏懼不敢逃跑。

專案小組在查緝過程中，許姓嫌犯等人為抗拒警方查緝，竟駕車衝撞警開車逃逸，警方立即依法使用警槍，對該衝撞車輛輪胎射擊6發子彈，該車輛一路逃逸約2公里後，為專案小組順利攔阻，一舉將許姓嫌犯等8人全數逮捕到案，全案訊後將依組織犯罪、人口販運、非法拘禁等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，並將報請檢察官指揮持續溯源，打擊人口販運集團。