國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲，昨先後前往新北市與侯友宜同台，「2024」成為焦點話題，朱立倫談到2022選舉說，自己是總教練、最強助選員與配角，侯友宜才是最強母雞、主角與英雄，外界好奇，兩人2024是否有更多合作可能。侯友宜今表示，朱立倫這次選舉表現，讓他們非常感動，每個人在工作崗位上扮演不同角色，大家為國家、為人民努力做事。

侯友宜說，朱立倫是很稱職的主席，帶著團隊，讓大家能夠繼續往前走，未來還有幾場補選，大家繼續努力，希望每個人在工作崗位上扮演不同角色，大家為國家、為人民努力做事，團結在一起，好好做事。

另外，侯昨天也與柯文哲展現好默契，柯文哲甚至兩度搶著幫侯代答「好好做代誌！」引來全場大笑。侯友宜表示，柯文哲本來就是他的好朋友，雙北合作4年下來，他還是很謝謝柯文哲，這幾年也許有不一樣的意見，但都可以溝通，溝通完後繼續努力合作，認真打拚做事，他相信柯文哲昨天是有感而發，用他的口頭語或態度去行動。

侯友宜強調，只要同心齊力，好好做事，還是可以做出成績，他未來會用這樣的態度與台北市長當選人蔣萬安合作，不僅雙北合作，也要讓北北基桃贏，讓連接新北市的幾個縣市都好好合作，只有共好才會讓北台灣更好，讓國家更好。