阿根廷球星梅西（Lionel Messi）本屆6場賽事全數打好打滿，「藍白軍團」可說是相當依賴他的發揮，只不過梅西本場多次摸著左大腿後側，過度操勞似乎讓他出現了傷勢，不過阿根廷門神E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）受訪時則否認此事。

今年世界盃只要梅西先發出賽，就一定會待到結束的哨音吹響，讓外界相當擔心他的體能狀況，畢竟梅西也已經35歲，又是在需要大量跑動的前場位置上，但確實球隊沒有讓梅西休息的本錢，本場之前阿根廷最多只有2球領先，且首場意外敗給沙烏地阿拉伯，讓他們的晉級之路出現危機，就算是小組賽卻一刻都不能放鬆。

阿根廷本場早在70分鐘就以3比0遙遙領先克羅埃西亞，按照克國貧弱的攻擊能力，應能換上守備出色的球員穩固防守，只是梅西依然在場上拚戰到最後一刻，原本是他的第一替補狄巴拉（Paulo Dybala）終於獲得出賽機會，但他接替的卻是梅開二度的21歲小將阿瓦雷茲（Julián Álvarez）。

Lionel Messi was seen holding his hamstring in the first half - but then scored a penalty and set up two more goals for Argentina



Emiliano Martinez insists he's fine.



'You can see he wants to finish every game, physically he’s really good.'#ARGCROhttps://t.co/0K1AkgqNS4 — i sport (@iPaperSport) December 13, 2022

本場梅西多次被拍下撫摸著大腿後側的畫面，讓人擔憂是否出現了傷勢，而E.馬丁尼茲則是出面給出回應，「我們對決荷蘭時踢了120分鐘的比賽，對他來說是一場艱難的比賽，他非常想完成每場比賽，他的身體狀況很好，每一場都像是舞台上的主角。」否認梅西有傷勢的狀況發生。